Рамазан Эмеев: «Анкалаев победит Смита единогласным решением судей»

Российский боец поделился ожиданиями от боя между и Энтони Смитом.

«Магомед очень хорошо подготовился к бою. Среди его спарринг-партнеров было много ребят, которые стилистически напоминают Энтони. Поэтому я уверен, что он пройдет Смита.

Анкалаев более голодный [до побед] и более нацелен, чем Энтони. Мое мнение — Магомед будет превосходить Смита во всех компонентах — и в стойке, и в борьбе.

Считаю, что Магомед доведет бой до конца и выиграет единогласным решением судей. Главное, чтобы обошлось без травм и лаки-панчей», – сказал Эмеев.

Бой Смита и Анкалаева состоится в ночь с 30 на 31 июля на UFC 277 в Далласе.

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