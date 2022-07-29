Уайт не считает Анкалаева фаворитом боя со Смитом: «Энтони очень стойкий»

Президент UFC Дэйна Уайт удивлен, что букмекеры считают фаворитом в бою с .

По мнению Уайта, эксперты зря недооценивают опыт, накопленный американцем.

«Этот парень [Смит] очень стойкий, держится до последнего и представляет абсолютную угрозу для любого соперника.

Он дрался со всеми лучшими. Просто взгляните на его послужной список – с кем он не дрался?» – сказал Уайт.

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