Анкалаев про бой со Смитом: «Думаю, после мы услышим хорошие новости»

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев поделился ожиданиями от поединка с , который состоится в ночь на 31 июля в рамках UFC 277 в Далласе.

«Энтони ветеран в этом спорте, у него большой багаж, и я думаю, это будет хороший бой. Нет никакой недооценки, он все еще опасен, но я уверен, что его время прошло, и я покажу это в субботу.

Мы идем только вверх и покажем максимум. Думаю, после этого боя мы услышим хорошие новости», – сказал Анкалаев.

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