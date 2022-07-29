Аманда Нуньес: «Я вновь стану чемпионкой. В джунглях есть только одна львица, и это я»

Чемпионка UFC в полулегком весе уверена в победе над Джулианной Пеньей в поединке за титул в легчайшем дивизионе.

Напомним, что в декабре 2021 года спортсменки встречались в октагоне, тогда сенсационную победу удушающим приемом одержала американка.

«Это моя возможность вернуть свой пояс, и в эту субботу я снова стану двойной чемпионкой UFC. На этот раз мне просто нужно быть более точной в своих ударах.

Конечно, все делают ошибки, и я совершила одну. Но я внесла необходимые изменения, и на этот раз сделаю все четко и жестко. Я покажу вам, что заслуживаю этот титул.

Я буду готова лучше, чем она, и теперь ей на самом деле придется сразиться с львицей. В джунглях есть только одна львица, и это я», – сказала Нуньес.

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