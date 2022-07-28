Нуньес – о реванше с Пеньей: «Знаю, что я лучше как боец»

Теги женские бои UFC Аманда Нуньес Джулианна Пенья Бокс/MMA/UFC

Чемпионка UFC в полулегком весе Аманда Нуньес высказалась о грядущем поединке против Джуллианы Пеньи.

Напомним, что бразильянка утратила титул в легчайшем весе, сенсационно уступив американце в декабре 2021 года.

«Я хочу вернуть себе пояс. Я знаю, что я лучше как боец. В прошлом поединке я допустила серьезные ошибки. Но этого больше не повторится.

Тогда был ее вечер, а я ошибалась и поплатилась за это. Такое иногда бывает, я готова двигаться дальше», – сказала Нуньес.

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