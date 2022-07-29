Пенья – о реванше с Нуньес: «Посмотрим, чьи яичники больше»

Чемпионка UFC в легчайшем весе сделала необычное заявление перед реваншем с .

Напомним, что спортсменки встречались в октагоне в конце 2021 года, тогда Пенья одержала сенсационную победу, задушив бразильянку.

«Аманда и я — две лучших женщины-бойца в мире. Два этих лучших бойца столкнутся в эти выходные. Не могу обещать вам, что достану кролика из шляпы.

Но могу сказать, что собираюсь зарубиться с лучшей в мире, и я намерена выложиться на все сто. Посмотрим, чьи яичники больше. Готова поставить, что мои», – сказала Пенья.

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