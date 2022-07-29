Пенья – о реванше с Нуньес: «Я буду бить ее, таскать за волосы, кусать. Если потребуется, выдавлю глаза»

Теги легчайший вес женские бои UFC Аманда Нуньес Джулианна Пенья Бокс/MMA/UFC

Чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья рассказала, на что готова, чтобы победить в поединке с Амандой Нуньес.

«Я буду бить ее руками, ногами, таскать за волосы, и кусать ее. Если будет нужно, я выдавлю ей глаза. Я буквально собираюсь все это сделать.

Верьте мне – я готова умереть, если в этом будет необходимость. Чего бы это ни стоило, я сделаю все, что потребуется. Она обещает меня побить? То же самое она говорила в прошлый раз», – сказала американка.

Пенья – о реванше с Нуньес: «Посмотрим, чьи яичники больше»

Нуньес – о материнстве: «Наша дочь заставляет меня становиться лучшей версией себя»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные