Аманда Нуньес: «Не знаю, почему дралась так плохо в первом бою с Пеньей»

Боец UFC Аманда Нуньес назвала причину поражения в декабре прошлого года.

Бразильянка проиграла досрочно и лишилась пояса чемпионки в легчайшем весе.

«Перед нашим первым поединком я перенесла коронавирус и во время подготовки кашель одолевал меня. Это выглядело так, будто я испытываю свои легкие на прочность.

Но даже несмотря на это, я все равно не знаю, почему дралась так плохо. Тем не менее мне удалось убедить моих тренеров, что со мной все в порядке», – сказала Нуньес.

Реванш Нуньес и Пеньи состоится 31 июля на UFC 277 в Далласе.

Пенья – о реванше с Нуньес: «Я буду бить ее, таскать за волосы, кусать. Если потребуется, выдавлю глаза»

Пенья – о реванше с Нуньес: «Посмотрим, чьи яичники больше»