Тренер Чимаева: «Я бы предпочел бой с Диазом, а не с Колби. Тут больше денег»

Андреас Михаэль, тренер непобежденного полусредневеса UFC Хамзата Чимаева, объяснил, почему его подопечному интереснее бой против , а не претендентский поединок с .

«Я бы предпочел поединок с Диазом, больше денег. Этот матч – сам по себе большое событие, он лучше продастся, главный бой турнира в T-Mobile Arena в Вегасе против одного из самых известных бойцов UFC – чего еще желать? Разве не это главное?» – сказал Михаэль.

Тренер Чимаева – о бое с Диазом: «Ни в коем случае нельзя назвать Нейта легким соперником»

Хамзат Чимаев: «Мне было бы лучше подраться с Ковингтоном, а не с Диазом. Но я стану еще известнее, если побью его»