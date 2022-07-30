Камару Усман сыграл роль в продолжении «Черной пантеры»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман появится в супергеройском фильме «Черная пантера: Ваканда навсегда».

Об этом сообщил менеджер бойца , который не уточнил, какая именно роль досталась его клиенту.

Премьера фильма назначена на 11 ноября этого года.

Напомним, что 20 августа на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити Усман проведет защиту титула в бою с Леоном Эдвардсом.

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Камару Усман поднимется в полутяжелый вес после защиты титула UFC против Эдвардса