Камару Усман: «Моя обязанность доказать людям, что Чимаев не сможет победить меня»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман считает, что швед находится не на его уровне.

«У меня в дивизионе складывается ситуация, как когда-то была у Флойда Мейвезера. Он уничтожил всех своих соперников, а потом фанаты начали говорить: «Пакьяо! Это парень, который свергнет его с престола».

У нас та же ситуация. Люди думают, что Чимаев может победить меня. Но моя обязанность доказать им, что они не правы.

Каждый раз, когда я выхожу в октагон, то делаю это. Я буду удерживать пояс так долго, как только смогу. Когда я буду готов уйти, я сделаю это», – сказал Усман.

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