Камару Усман считает себя лучшим бойцом P4P: «Спросите у UFC, каковы были суммарные рейтинги в моих боях»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал, почему считает себя лучшим бойцов общего рейтинга промоушена.

«Не каждый боец P4P может выйти трижды за год и показать зрелищные, даже не просто зрелищные, а громадные выступления. Не верите мне? Спросите у компании, каковы были суммарные рейтинги в моих боях.

Так что важно не просто выступать, нужно драться впечатляюще, и я считаю, что сейчас я лучший в этом, пусть и с не очень большим отрывом.

Вы знаете, мне нравятся все эти ребята. Алекс Волкановски отличный парень, Иззи тоже. Все они мои кореша», – сказал Усман.

20 августа на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити у Усмана состоится бой с Леоном Эдвардсом.

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