Хамзат Чимаев: «Если мне придется долго ждать Усмана, то я выступлю в среднем дивизионе»

Шведско-чеченский боец UFC Хамзат Чимаев сообщил о намерении подняться в средний дивизион.
«После Нейта Диаза, я, возможно, поднимусь в средний вес. Если мне придется долго ждать Камару Усмана, то я выступлю в среднем дивизионе.
Я подерусь с кем-нибудь там, потому что хочу выиграть титул сразу в двух весовых категориях», – сказал Чимаев.
Бой Чимаева и Диаза 10 сентября возглавит UFC 279.
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