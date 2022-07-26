Хамзат Чимаев: «Если мне придется долго ждать Усмана, то я выступлю в среднем дивизионе»

Шведско-чеченский боец UFC Хамзат Чимаев сообщил о намерении подняться в средний дивизион.

«После Нейта Диаза, я, возможно, поднимусь в средний вес. Если мне придется долго ждать , то я выступлю в среднем дивизионе.

Я подерусь с кем-нибудь там, потому что хочу выиграть титул сразу в двух весовых категориях», – сказал Чимаев.

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