Хамзат Чимаев: «Если мне придется долго ждать Усмана, то я выступлю в среднем дивизионе»

Теги UFC MMA Нейт Диаз средний вес (MMA) полусредний вес (MMA) Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Шведско-чеченский боец UFC Хамзат Чимаев сообщил о намерении подняться в средний дивизион.

«После Нейта Диаза, я, возможно, поднимусь в средний вес. Если мне придется долго ждать Камару Усмана, то я выступлю в среднем дивизионе.

Я подерусь с кем-нибудь там, потому что хочу выиграть титул сразу в двух весовых категориях», – сказал Чимаев.

Бой Чимаева и Диаза 10 сентября возглавит UFC 279.

Хамзат Чимаев: «Говорят, Диаз – гангстер. Я из Чечни, мы едим гангстеров на завтрак»

Марлон Вера: «Диаз может показать Чимаеву то, чего мы раньше не видели»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные