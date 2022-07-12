Камару Усман: «Не думаю, что в мире найдется тот, кто не посмотрит мой бой с Канело»

Теги UFC суперсредний вес MMA полусредний вес (MMA) Сауль Альварес бокс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман до сих пор надеется провести бой с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

«Раньше такого никогда не делали: боец P4P против боксера P4P. И мы очень близки по весу, чтобы устроить это. Почему бы и нет?

Я не думаю, что в мире найдется тот, кто не посмотрит этот бой. Когда вы услышите анонс этого поединка, все будут его смотреть», – сказал Усман.

20 августа на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити у Усмана состоится бой с Леоном Эдвардсом.

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