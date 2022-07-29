Анкалаев – о Смите: «Не недооцениваю его, но я справлюсь с этим испытанием»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев поделился ожиданиями от поединка против , который пройдет в главном карде UFC 277 в ночь на 31 июля.

«Я знаю, что мой оппонент очень важен для промоушена и что он в целом очень большая фигура в этом спорте.

Поэтому мне нужно будет продемонстрировать весь свой потенциал. Он очень хороший боец, у него за плечами огромный опыт.

Я точно не недооцениваю его, но я думаю, я справлюсь с этим испытанием и продолжу свой путь к вершине дивизиона», – сказал Анкалаев.

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