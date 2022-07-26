Энтони Смит: «Уважаю Анкалаева, но он не бугимен, каким его все представляют»

Полутяжеловес UFC Энтони Смит поделился ожиданиями от боя с россиянином .

«Я привык, что меня списывают со счетов. Уважаю Анкалаева, но он не бугимен, каким его все представляют. На мой взгляд, он не так страшен, как все говорят.

Он нормальный парень — действует просто, не хитрит. Он старается не терять позиции, у него тяжелый удар, он умный и почти не допускает ошибок. Но находить ошибки — моя работа.

Мне надо выставить соперника в плохом свете. Этим я занимаюсь давно. Я заставлял лучших бойцов в мире быть не в своей тарелке, даже если они выходили победителями.

Я должен вывести Анкалаева из зоны комфорта, заставить ошибиться», – сказал Смит.

Бой Смита и Анкалаева состоится 31 июля на UFC 277 в Лас-Вегасе.

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