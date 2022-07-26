Энтони Смит: «Уважаю Анкалаева, но он не бугимен, каким его все представляют»

Полутяжеловес UFC Энтони Смит поделился ожиданиями от боя с россиянином Магомедом Анкалаевым.
«Я привык, что меня списывают со счетов. Уважаю Анкалаева, но он не бугимен, каким его все представляют. На мой взгляд, он не так страшен, как все говорят.
Он нормальный парень — действует просто, не хитрит. Он старается не терять позиции, у него тяжелый удар, он умный и почти не допускает ошибок. Но находить ошибки — моя работа.
Мне надо выставить соперника в плохом свете. Этим я занимаюсь давно. Я заставлял лучших бойцов в мире быть не в своей тарелке, даже если они выходили победителями.
Я должен вывести Анкалаева из зоны комфорта, заставить ошибиться», – сказал Смит.
Бой Смита и Анкалаева состоится 31 июля на UFC 277 в Лас-Вегасе.
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