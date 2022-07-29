UFC 277 все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь с 30 на 31 июля в Далласе (Техас) состоится турнир UFC 277, в рамках которого состоится чемпионский бой за пояс в женском легчайшем весе между Джулианной Пеньей и .

Где смотреть и во сколько UFC 277?

Турнир в Далласе начнется в 01:00 по московскому времени. Основной кард пройдет не раньше 05:00. UFC 277 покажут в приложении UFC Fight Pass. Так же трансляция будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Кард UFC 277

Помимо Пеньи и Нуньес, в мейнкарде встретятся Брендон Морено и Кай Кара-Франс, и , Алешандре Пантожа и Алекс Перес, а также и .