Анкалаев назвал сильную сторону Смита: «Самая опасное для меня – отдать ему спину»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев признался, чего опасается в поединке против Энтони Смита, который состоится в грядущие выходные на турнире UFC 277.

«Я думаю, что он очень хороший боец, очень опытный. У него огромный багаж за спиной, поэтому мы не расслабляемся, мы настроены, готовы.

Я думаю, это будет очень хороший и зрелищный бой. У него грэпплинг хороший, он забирает спину. Думаю, это самая опасная сторона для меня – спину ему отдавать», – сказал Анкалаев.

Энтони Смит: «Уважаю Анкалаева, но он не бугимен, каким его все представляют»

Смит про бой с Анкалаевым: «Я в лучшей форме, чем когда бы то ни было, и люди зря списали меня со счетов»