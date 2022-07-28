Нуньес – о материнстве: «Наша дочь заставляет меня становиться лучшей версией себя»

Чемпионка UFC в полулегком весе Аманда Нуньес рассказала о материнстве. Напомним, что бразильянка воспитывает дочь вместе с супругой Ниной Нуньес, бойцом наилегчайшего веса UFC.

«Материнство сказалось на мне даже лучше, чем я думала. Наша дочь Реган заставляет меня становиться лучшей версией себя.

Но я не забываю и о тренировках, и я готова к бою. В субботу у меня будет возможность вернуть пояс, и я его верну», – сказала Аманда.

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