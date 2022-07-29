Штырков дебютировал в профессиональном боксе, победив Ивана Смирнова

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков успешно дебютировал на профессиональном ринге.
Тяжеловес встретился с Иваном Смирновым в главном событии турнира Hardcore Boxing. Формат боя: четыре раунда по три минуты.
Поединок прошел всю дистанцию, победу единогласным решением судей одержал Штырков.
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