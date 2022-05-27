Хрюнов про конфликт с Штырковым: «Он снялся с боя, потому что сомневался в своих силах»

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал конфликт с Иваном Штырковым, который снялся с поединка против .

Бой должен был состоятся 27 мая в Омске в рамках боксерского турнира «РЕН-ТВ», однако Иван отказался выходить на официальную процедуру взвешивания и на сам поединок.

«Иван сказал, что не хочет со мной общаться и делать дела? Со мной лично? У нас не было с ним никаких дел, и пусть, пожалуйста, на личное не переходит. Я к нему отношусь с большим уважением. А дела – посмотрим.

У меня своя оценка этой ситуации. Посмотрите на комментарии Шлеменко, Исмаилова, Вагаба Вагабова, Дениса Лебедева. И с обратной стороны есть мнение, что он снялся с боя, потому что сомневался в своих силах.

Я просто это не комментирую. Уважаю его как бойца и как человека, думаю, что еще мы много раз встретимся», – сказал Хрюнов.

Промоутер также сообщил, что готов был доплатить Штыркову за бой.

«Я как только узнал, встретился с ним. В моих руках был ровно гонорар , даже предложил доплатить еще миллион сверху. А он принял решение – принципиальный человек. Отношусь с уважением к Ивану Штыркову», – сообщил Хрюнов.

Узбекско-туркменский боец Ислам Каримов выйдет на коротком уведомлении, заменив Штыркова в бою против Мохнаткина.

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