Штырков – об отмене боя с Мохнаткиным: «Отношение организаторов к спортсмену только матерным словом можно описать»

Российский боец смешанного стиля , у которого был запланирован боксерский поединок с , объяснил причину отказа от боя.

«Я принял решение, что участвовать в этом мероприятии с этими организаторами я не собираюсь. Их отношение, я считаю… Не знаю, какое слово подобрать, только матерное слово.

Отношение к спортсмену, буду говорить только за себя, неприемлемо. Я считаю, что так просто по-человечески нельзя поступать, не говоря уже о профессионализме и договоренностях, деловых отношениях.

Это то, чем я живу, за счет чего зарабатываю, к чему очень уважительно отношусь. Требую от людей, которые хотят, чтобы я предоставил свои профессиональные услуги, уважения хотя бы.

Чего-то сверхъестественного я никогда не просил, никогда не торговался, никогда не выкруживал другие условия. О чем договаривались, я просил лишь соблюдать данное мне слово. Поэтому для меня такое поведение неприемлемо», – сказал Штырков.

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