Александр Емельяненко: «Меня вообще не интересует, чем Дацик занимался в тюрьме»

Российский боец рассказал о подготовке к бою по правилам бокса с Вячеславом Дациком, который состоится в сентябре на .

«Меня вообще не интересует, чем он занимался в тюрьме, как сидел. Самое главное, что это время прошло, прошли ненастья, смутные времена — все, он на свободе, в спорте, встал в строй и неплохо себя чувствует в ринге.

Я смотрел его бои, видел поединок с Бигфутом, изучил его манеру введения боя. К сопернику надо готовиться, понимать и знать, что он делает, как ведет, как двигается на ногах, как бьет, с какой руки начинает атаку и как ее продолжает. Он меня ничем не удивил.

Я сам буду готовиться к Дацику. Буду ездить в Екатеринбург и там работать с профессиональными боксерами и борцами», – сказал Емельяненко.

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