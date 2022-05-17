Штырков вызвал Исмаилова на бой по правилам бокса: «Такой неожиданный формат был бы для всех интересен»

Боец Иван Штырков поделился ожиданиями от дебюта в профессиональном боксе, который состоится 27 мая против , а также высказался о потенциальном реванше с Магомедом Исмаиловым.

«Нас ждет хорошее противостояние. Бокс не сильно отличается от той же ударной техники в ММА. Мы и боксируем на тренировках, спаррингуемся. Думаю, что с Мохнаткиным получится зарубиться нормально. Он так-то тоже не профильный боксер.

В общем это интересный опыт. Меня радует, что идет такое движение вперед в моей жизни, а достойный соперник и отличное финансовое предложение делает этот опыт втройне еще более интересным.

Далеко загадывать не буду, но скажу, что да, при хорошем предложении и моих физических кондициях, думаю, что не откажусь выйти в ринг и против профессионала. А так, если сейчас все пройдет хорошо, то может с Исмой вот и побоксируем.

Проведем реванш уже по правилам бокса, так сказать. Почему нет? Думаю, что такой неожиданный формат был бы для всех интересен.

С тем же Кудряшовым, было бы интересно побоксировать. Вообще много ребят, которые сейчас в такой уже полупрофессиональной среде, в том смысле, что смешивают... боксеры, бойцы ММА», – сказал Штырков.

В декабре 2020-го Штырков проиграл Исмаилову единогласным решением судей на турнире ACA 115.

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