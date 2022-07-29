Тренер Чимаева – о бое с Диазом: «Ни в коем случае нельзя назвать Нейта легким соперником»

Теги полусредний вес UFC Нейт Диаз Леон Эдвардс Хамзат Чимаев UFC 279 Бокс/MMA/UFC

Андреас Михаэль, тренер шведского полусредневеса Хамзата Чимаева, высказался о Нейте Диазе, с которым его подопечным встретится в октагоне в ночь на 11 сентября в главном событии UFC 279.

«Диас дал тяжелый бой Леону Эдвардсу, ни в коем случае его нельзя назвать легким соперником для нас.

Известный боец, ветеран, который дрался со всеми – это хороший опыт, так что мы не воспринимаем этот бой как легкий», – сказал Михаэль.

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