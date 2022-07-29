Тренер Чимаева – о бое с Диазом: «Ни в коем случае нельзя назвать Нейта легким соперником»

Андреас Михаэль, тренер шведского полусредневеса Хамзата Чимаева, высказался о , с которым его подопечным встретится в октагоне в ночь на 11 сентября в главном событии 279.

«Диас дал тяжелый бой , ни в коем случае его нельзя назвать легким соперником для нас.

Известный боец, ветеран, который дрался со всеми – это хороший опыт, так что мы не воспринимаем этот бой как легкий», – сказал Михаэль.

Уайт про поединок Чимаев – Диаз: «Нейт хотел его, и мы его сделали»

Хамзат Чимаев: «Мне было бы лучше подраться с Ковингтоном, а не с Диазом. Но я стану еще известнее, если побью его»