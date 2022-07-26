Хамзат Чимаев: «Говорят, Диаз – гангстер. Я из Чечни, мы едим гангстеров на завтрак»

Шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев поделился ожиданиями от боя с Нейтом Диазом, который состоится 19 сентября на UFC 279.
«Он все еще опасен. Он будет драться до последней секунды. Я счастлив, что он будет драться со мной.
Он легенда, один из тех, про кого все твердят: «Гангстер, гангстер». Я покажу, кто здесь настоящий гангстер.
Я уже говорил вам, ребята, что я из Чечни. Мы взрослеем и едим гангстеров на завтрак.
Конечно, я уважаю Нейта, ведь нужно уважать старших. Нейт и его брат, они всегда готовы к войне, понимаете? Несломленные бойцы, и этого у них не отнять», – сказал Чимаев.
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