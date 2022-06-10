Даниэль Кормье: «На месте Тейшейры я бы держался подальше от Анкалаева»

Бывший чемпион в двух весовых категориях оценил вероятность поединка за титул в полутяжелом весе между и .

Ранее стало известно, что победитель боя Анкалаев – Энтони Смит сразится с победителем титульного поединка Тейшейра – .

«Раньше пояс был у Джона Джонса и у меня. Никто больше не имел права прикасаться к этому ремню, но сейчас парни в полутяжелом весе передают его из рук в руки. В этой весовой есть Тейшейра, но нет Джонса и Кормье.

Все парни в полутяжелом дивизионе талантливы, но если смотреть стилистически, то Гловер может пройти всех. Просто в этой весовой категории нет настоящих борцов.

На месте Гловера я бы держался подальше от Анкалаева. Я бы подрался со всеми другими, пока Магомед не будет готов.

Когда Анкалаев станет претендентом на его титул, Гловер может сказать: «Знаете, ребята? Думаю, пришло время уходить на пенсию. Нет сомнений, я бы победил, но пришло время», – сказал Кормье.

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