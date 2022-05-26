Смит – о тактике на бой с Анкалаевым: «Я просто нажму на газ и пойду вперед»

Рейтинговый полутяжеловес UFC Энтони Смит поделился ожиданиями от поединка с Магомедом Анкалаевым.

«Мне нравится, что наш поединок будет трехраундовым. Это дает мне возможность задать высокий темп с самого начала боя. Я просто нажму на газ и пойду вперед.

Сомневаюсь, что в мире есть много парней в нашей весовой категории, которые могут победить меня в трехраундовом бою.

Если я не боюсь устать и мне не нужно управлять своей энергией, то могу работать в одном темпе на протяжении всех 15 минут», – сказал американский боец.

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