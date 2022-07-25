Тренер Анкалаева: «Магомед побьет Прохазку в стойке. Иржи устанет быстрее»

Сухраб Магомедов, тренер российского полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева, дал прогноз на возможный бой бойца с чемпионом дивизиона .

«Я думаю, самое главное с Прохазкой – не пропустить его непонятные удары. Он показал, что у него слабая борьба, что он в партере вообще не может защищаться.

В плане стойки можно будет подобрать спарринг-партнера, который так работает издалека, много двигается, с широкой стойкой.

Наверное, у нас будет план больше бороться, но я думаю, что Магомед его и в стойке побьет. Не сказал бы, что у этого человека есть что-то такое. Правда, бьет издалека – непонятные удары со всех углов.

Магомед готов подраться. Я думаю, если он соберется со своими мыслями, то может спокойно даже пять раундов подраться. Он уже дрался пять раундов, но там даже не выложился, не устал после этого.

Я считаю, что Магомед спокойно с ним подерется, и Прохазка устанет быстрее», – считает Магомедов.

31 июля на UFC 277 Анкалаев подерется с Энтони Смитом.

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