Смит про бой с Анкалаевым: «Я в лучшей форме, чем когда бы то ни было, и люди зря списали меня со счетов»

Полутяжеловес UFC Энтони Смит прокомментировал тот факт, что является андердогом в бою с россиянином .

«Один к четырем? Да, это безумие. Настоящее преступление! Если бы я одновременно дрался с чертовым Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну, я бы не был четырехкратным андердогом. Просто безумие.

В этот раз я очень сильно мотивирован. Не секрет, что временами мне не хватает мотивации, но на этот раз ее хоть отбавляй.

Передо мной действительно опасный парень, которого все считают бугименом, и это еще больше приводит меня в восторг.

Я в лучшей форме, чем когда бы то ни было, и люди зря списали меня со счетов», – сказал Смит.

Бой Смита и Анкалаева состоится 30 июля на UFC 277 в Далласе.

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