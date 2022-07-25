Вадим Немков: «Не думаю, что Смит создаст проблемы Анкалаеву»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков дал прогноз на бой между Магомедом Анкалаевым и Энтони Смитом.

«Уверен в победе Анкалаева. Не думаю, что Смит создаст какие-то проблемы для него. Магомед лучше во всех аспектах – в борьбе, в ударке он на высоком уровне», – считает Немков.

Бой Анкалаева и Смита состоится 31 июля на UFC 277.

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