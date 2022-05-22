Пенья и Нуньес проведут реванш 31 июля на турнире UFC 277

официально утвердил второй бой между Джулианной Пеньей и Амандой Нуньес за титул в женском легчайшем весе.

Поединок возглавит турнир UFC 277, который пройдет в Далласе (Техас) в ночь с 30 на 31 июля.

Спортсменки встречались в октагоне в декабре 2021 года, тогда Пенья одержала сенсационную победу, успешно применив удушающий прием во втором раунде.

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