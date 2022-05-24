Валентина Шевченко планирует стать двойной чемпионкой: «Если Нуньес проиграет, тогда моей соперницей будет Пенья»

Чемпионка женского наилегчайшего дивизиона UFC Валентина Шевченко сообщила о намерении подраться с победительницей боя между и Джулианной Пеньей, и стать двойной чемпионкой.

«Всегда есть такой шанс. Определенно: чем больше поединок, тем лучше. Думаю, к концу этого года случится громкий бой.

У нас также есть Миша Тейт, которая в июле попробует себя в наилегчайшем весе, так что еще столько всего может измениться и произойти. Но, думаю, это возможно, очень и очень.

Если Нуньес проиграет, тогда моей соперницей будет Пенья. Я дралась с Джулианной несколько лет назад и победила ее армбаром. Сейчас люди определенно все чаще упоминают ее имя», – сказала Шевченко.

11 июня на UFC 275 в Сингапуре Шевченко проведет защиту титула в бою с Тайлой Сантос. Реванш Пеньи и Нуньес пройдет 31 июля на UFC 277 в Далласе.

Пенья и Нуньес проведут реванш 31 июля на турнире UFC 277

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