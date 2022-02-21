Аманда Нуньес: «После того, как я потеряла пояс, огонь внутри меня снова разгорелся»

Чемпионка UFC в полулегком весе Аманда Нуньес поделилась эмоциями от поражения в конце 2021 года.

«После того, как я потеряла пояс, огонь внутри меня снова разгорелся. Черт, мне не терпится начать все сначала. Мне есть к чему стремиться.

Это не похоже на то, что я переживаю, сидя дома в слезах. Такого со мной никогда не произойдет.

На самом деле, UFC изменил мою жизнь. И чтобы не случилось, я считаю это потрясающим событием. У меня нет времени грустить», – сказала Нуньес.

Владелец American Top Team – об уходе Нуньес: «В нашем зале политика открытых дверей. Если кто-то не хочет быть здесь, он уходит»

Аманда Нуньес покидает American Top Team, чтобы создать собственную команду