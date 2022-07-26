Ян про бой с О’Мэлли: «Не каждый боец из топ-5 захочет драться с 13-м номером в рейтинге. Это рискованно»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе рассказал, почему согласился провести бой с ’Мэлли.

«Я бы не сказал, что кто-то со мной боится драться. Просто кому-то рано пока, где-то мне неинтересны бойцы по определенным моментам, по рейтингам.

В принципе у меня нет желания ждать кого-то конкретного. Ждать, что тебе там дадут. Я никогда ничего не жду. Я привык действовать. Здесь то же самое — я просто действую.

Не каждый боец из топ-5 захочет драться с 13-м номером в рейтинге. Это рискованно, ты рискуешь своим местом... Но для меня это не имеет значения. Рейтинги, место...

Мне без разницы. Он много говорил про нас, а тут мы бросили ему вызов. Потом у нас была личная переписка с ним, где мы кратко все обсудили.

Мы планировали драться с первой пятеркой, но все бойцы из топ-5 уже распределены и все желанные соперники заняты. Менеджеры думали над тем, чтобы бой был громкий, интересный, и в этом было заинтересовано UFC.

Все мы знаем, что Шон О’Мэлли — это один из персонажей, которых UFC ведет, двигает и верит в них. Когда я сказал, что готов с ним подраться, мой менеджер как раз присутствовал в Лас-Вегасе и за ужином поговорил с матчмейкерами. Им понравилась эта идея.

Поединок с О’Мэлли раскручен, интересен, и как боец он тоже мне интересен», – сказал Ян.

Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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