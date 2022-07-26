Петр Ян: «Перед боем с О’Мэлли придется в раздевалке делать боевой раунд»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе рассказал о подготовке к бою с ’Мэлли, который состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

«Я думаю, что времени достаточно, чтобы набрать форму. Сейчас идет восстановительный процесс. Две недели потренировались на Алтае, сейчас восстановительный процесс дома. Планирую, что где-то в десятых-пятнадцатых числах августа улечу на сборы.

Бой будет трехраундовый, и мне придется перед выходом на поединок в раздевалке делать один раунд, такой боевой. Все это формальности. Я должен это сам понимать. Тут три раунда, не пять, тут нужно включаться сразу. Думаю, проблем с этим не будет», – сказал Ян.

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