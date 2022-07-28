Льюис – об отношении к тренировкам: «Раньше у меня не было энтузиазма, а сейчас стараюсь приходить в зал пораньше»

Рейтинговый тяжеловес UFC Деррик Льюис рассказал об отношении к работе в тренировочном зале.

По словам Деррика, раньше он относился к тренировкам непрофессионально.

«Сейчас я тренируюсь в новом месте. Мы просто развлекаемся, я наслаждаюсь процессом тренировок.

Раньше у меня не было особого энтузиазма. Но сейчас я даже стараюсь пораньше приходить в зал», – сказал Льюис.

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