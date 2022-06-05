Менеджер Волкова – о следующих соперниках: «Начну общение с UFC с фразы «Дайте нам Люиса»

Илья Банников, менеджер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова, признался, что боец заинтересован в реванше с Дерриком Льюисом.

Напомним, что первый поединок между спортсменами состоялся в 2018 году, тогда Александр проиграл нокаутом в третьем раунде.

«Я начну общение с матчмейкерами UFC с фразы: «Дайте нам . Если Льюиса не дадут, посмотрим, кого они предложат и когда.

В идеале конечно же подраться с победителем поединка Миочич-Джонс, но там есть еще Ган-Туиваса. Реванш с Ганом – почему нет? Вернуть себе высокое место.

Реванш с Льюисом – почему нет? Реванш даже с нашим прекрасным борцом Блейдсом – почему нет?

Единственное, что он находится не так высоко, как нам бы хотелось. Мы точно захотим соперника из первой тройки», – сказал Банников.

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