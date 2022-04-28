Сергей Павлович 30 июля проведет бой с Дерриком Льюисом на UFC 277

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Деррик Льюис UFC 277 Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович узнал имя следующего соперника.

30 июля на турнире UFC Павлович подерется с Дерриком Льюисом. Американец занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов, россиянин является нерейтинговым бойцом.

Павлович в марте этого года победил нокаутом в первом раунде Шамиля Абдурахимова, Льюис в феврале проиграл нокаутом во втором раунде Таю Туивасе.

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