Сергей Павлович 30 июля проведет бой с Дерриком Льюисом на UFC 277

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович узнал имя следующего соперника.

30 июля на турнире UFC Павлович подерется с . Американец занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов, россиянин является нерейтинговым бойцом.

Павлович в марте этого года победил нокаутом в первом раунде Шамиля Абдурахимова, Льюис в феврале проиграл нокаутом во втором раунде Таю Туивасе.

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