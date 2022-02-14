Дэйна Уайт – о Деррике Льюисе: «Он стал огромной суперзвездой, никто не ждал, что он этого добьется»

Президент UFC Дэйна Уайт поддержал топового тяжеловеса Деррика Льюиса, потерпевшего поражение нокаутом в поединке с на UFC 271.

Промоутер отдал должное наследию Льюиса, которому принадлежит рекорд по нокаутам в тяжелом весе UFC.

«С ним было очень весело работать в нашем тяжелом дивизионе, и, очевидно, его очень любят здесь, в Хьюстоне. Он довольно большая звезда для нас.

Если бы вы посмотрели на Деррика Льюиса в момент прихода в UFC, я не думаю, ждали ли люди, что он достигнет всего этого. Он стал огромной суперзвездой и многого добился», – сказал Уайт.

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