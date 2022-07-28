Льюис – о поединке с Павловичем: «До сих пор не знаю, кто это»

Рейтинговый тяжеловес UFC Деррик Льюис, которому в грядущие выходные предстоит поединок против , признался, что ничего не знает о будущем оппоненте.

«Я не знал, кто это такой, когда мне предложили бой. Я до сих пор не знаю, кто это. Но это абсолютно не имеет значения.

Я дрался со всеми. Я дрался с парнями, которые должны были быть чемпионами, и я дрался с парнями, которым лучше бы было пойти в журналистику. Я со всеми дрался, так что для меня это неважно», – сказал Льюис.

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