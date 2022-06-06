Тренер Волкова – о реванше с Льюисом: «После каждого нашего боя мы просили Деррика, но нам отказывали»

Тренер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова Тарас Кияшко рассказал о планах подопечного.

По словам специалиста, Волков намерен получить бой, который повысит его шансы подраться за титул.

«Мы уже 2-3 раза дрались с теми, кто ниже нас, поэтому хочется драться с ребятами, кто выше нас. Одержав очередную победу, хочется подраться за пояс.

Если честно, то после каждого боя, который был после поединка с , мы просили его, но нам отказывали и объясняли, что либо Деррик отказывался, либо в UFC видели это как-то по-другому», – сказал Кияшко.

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