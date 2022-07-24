Майкл Чендлер: «Нет причин, по которым Махачев должен быть фаворитом боя с Оливейрой»

Американский легковес UFC Майкл Чендлер считает, что не является фаворитом поединка с Чарльзом Оливейрой.

«Я выберу Чарльз. Думаю, он сделает свою работу. Не хочу сказать, что Ислам не крутой боец, что его сильно превозносят, что он не станет чемпионом в будущем, но нет никаких причин, по которым Махачев должен быть фаворитом боя с Оливейрой.

Чарльз финишировал всех, с кем дрался в последних боях. Это просто потрясающе. Взлет карьеры Оливейры от сравнительно неизвестного, ненадежного бойца-джорнимена, у которого были взлеты и падения, до полноправного легковеса номер один в мире — это то, на что стоит посмотреть.

Так что проявите уважение к его имени. Думаю, Оливейра выйдет и финиширует Махачева», – сказал Чендлер.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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