Хабиб про бой Махачева и Оливейры в Абу-Даби: «Никому нет дела, чего хочет Чарльз»

Бывший чемпион в легком весе прокомментировал организацию боя между и Чарльзом Оливейрой в Абу-Даби.

Ранее бразилец заявлял, что недоволен выбором места для боя с россиянином за вакантный титул в легком весе. Поединок состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

«Никому нет дела, чего хочет Оливейра. Он не принимает решений, как и Ислам. Мы всего лишь бойцы.

Ислам на контракте с UFC, а значит, должен слушать UFC. Это же касается и Чарльза. UFC дает нам локацию, и мы туда летим.

Если бы они сказали нам лететь в Бразилию, мы бы полетели в Бразилию. Никаких проблем. Но Абу-Даби... Это наша территория.

Думаю, Оливейра понимает это, потому пробовал избежать, но случилось то, что случилось», – сказал Нурмагомедов.

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