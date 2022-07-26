Хабиб про бой Махачев – Оливейра: «В UFC еще не было поединка с такими безумными победными сериями бойцов»

Бывший чемпион UFC в легком весе поделился ожиданиями от поединка между и .

«У нас где-то 90 дней до боя. Как фанат ММА хочу сказать, что это самый ожидаемый поединок года.

Боец с серией из одиннадцати побед против бойца с серией из десяти. Как мне кажется, в UFC еще не было поединка с такими безумными победными сериями.

Одиннадцать побед против двенадцати – это должно было случиться в моем бою с Тони Фергюсоном, но этого не произошло. Теперь это Ислам против Чарльза. Настоящий поединок мечты», – сказал Нурмагомедов.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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