Марлон Вера: «Диаз может показать Чимаеву то, чего мы раньше не видели»

Боец UFC Марлон Вера поделился ожиданиями от боя и , который состоится 10 сентября на UFC 279.

«Это что-то вроде боя бойца с громким именем против того, кому нужно это громкое имя, и который хочет подняться в рейтинге и драться за пояс.

Нейт далеко не проходной боец. Он выходит драться, и он может показать Чимаеву то, чего мы раньше не видели.

У Диаса есть опыт, он выносливый, есть хорошие навыки в джиу-джитсу, он умеет бить. С другой стороны, против него выйдет молодой боец, который побеждает.

При этом недавно он победил одного из лучших полусредневесов Гилберта Бернса», – сказал Вера.

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