Эдвардс про поединок Чимаев – Диаз: «Это реально лажа. Нейту следовало дать бой получше»

Претендент на титул UFC в полусреднем весе поделился ожиданиями от боя между и .

«Если бы я ставил деньги, то, наверное, на Хамзата. Но я люблю Нейта, он очень много сделал для UFC.

Я бы хотел, чтобы компания дала ему на прощание, как ветерану, хороший бой. Но ему дали набирающего обороты парня, который провел в UFC 4 или 5 боев, к тому же борца.

Я думаю, это реально лажа. Нейту следовало дать бой получше. Я бы хотел, чтобы Нейт победил, но если бы я делал ставку, то, пожалуй, выбрал бы Хамзата», – сказал Эдвардс.

Бой Чимаева и Диаза состоится 10 сентября на UFC 279.

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