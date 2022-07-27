Алексей Олейник 2 октября подерется с Илиром Латифи

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник 2 октября на турнире в Лас-Вегасе может подраться с 38-летним шведом Илиром Латифи.

Бой россиянина и шведа должен был состояться в марте на UFC on ESPN 33, но Латифи снялся из-за проблем со здоровьем.

В апреле на UFC 273 Олейник победил удушающим приемом в первом раунде Джареда Вандераа. Латифи в июне 2021-го победил раздельным решением судей Таннера Босера.

Олейник рассказал, что UFC не запрещал ему выходить с флагом РФ: «Он не несет каких-то вещей, которые не разрешены к показу на ТВ»

Алексей Олейник: «Я не слишком молод, но я все еще сражаюсь с лучшими из лучших, и я все еще побеждаю»