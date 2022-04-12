Алексей Олейник: «Я не слишком молод, но я все еще сражаюсь с лучшими из лучших, и я все еще побеждаю»

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Ветеран ММА Алексей Олейник прокомментировал победу над Джаредом Вандераа на UFC 273.

44-летний россиянин победил американца удушающим приемом в первом раунде.

«Это было очень важно для меня. Вы знаете, что я не слишком молод, и я все еще сражаюсь в лучшем промоушене с лучшими из лучших бойцов в мире, и я все еще побеждаю.

Я абсолютно не думал, что буду таким же сильным на этом этапе своей карьеры. Я не ожидал этого, поэтому не знаю, что буду делать через два-три года», – сказал Олейник.

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