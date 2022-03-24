Алексей Олейник: «Волкову пора заканчивать, он уже старенький. То ли дело – Олейник»

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник высказался насчет карьеры , который в минувшие выходные проиграл на 204.

«Я согласен, Саше пора заканчивать, он уже старенький. То ли дело — Олейник. Сколько у нас с ним разница, лет 11-12? Поэтому Саша уже старый. Ну это шутка, конечно.

А если серьезно — у нас все в голове. Кто-то в 30 заканчивает окончательно, а кто-то в 45 дерется. Да, сейчас у Саши сложный период, когда ты что-то упорно делаешь, а результат не приходит.

Нужно что-то перестроить в голове. Могу привести аналогию с трактором: грохочешь на дороге, тебя обгоняют автомобили. А тебе надо просто съехать с дороги в поле, где другие увязнут», – считает Олейник.

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